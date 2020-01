Autocarros da Covilhã com paragem no perímetro do hospital a partir de março

Os autocarros da Covibus, concessionária dos transportes urbanos da Covilhã, vão passar a parar dentro do perímetro do hospital da cidade a partir de março. A viagem inaugural decorreu simbolicamente no passado dia 17 de janeiro, no âmbito do 20º Aniversário do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB).

João Casteleiro, presidente do Conselho de Administração do CHUCB, agradeceu ao executivo camarário a concretização de «uma aspiração com cerca de 20 anos». Esta nova paragem dos autocarros da Covilhã foi decidida em conjunto entre o CHUCB, a autarquia e a empresa concessionária Covibus de forma a «promover a acessibilidade e a segurança dos peões, especialmente dos utentes mais idosos ou com dificuldades de mobilidade», segundo a instituição hospitalar.