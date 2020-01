PInhel já é “Cidade do Vinho 2020”

Pinhel já é oficialmente “Cidade do Vinho 2020”. A passagem de testemunho decorreu no sábado, no Peso da Régua, onde decorreu a gala de encerramento da “Cidade do Vinho 2019”.

Rui Ventura, presidente da Câmara de Pinhel, recebeu do autárca reguense a bandeira que oficializa o novo estatuto da “cidade-falcão” ao longo deste ano. O município já anunciou algumas das iniciativas agendadas no âmbito da “Cidade do Vinho”, nomeadamente a participação em vários certames vinícolas a nível nacional e internacional, como a Feira Ibérica de Turismo, a Bolsa de Turismo de Lisboa, a Feira Nacional de Agricultura (em Santarém), a Salamaq (Salamanca) ou a Fête des Vendanges de Montmartre (Paris).

Os vinhos da região serão também promovidos em Lisboa, Porto, Coimbra, Guarda e Salamanca, no âmbito da campanha “Alegria Engarrafada”, uma ação focada em «ruas movimentadas» e «espaços informais» para divulgar os vinhos ao público em geral.

O vinho será ainda pretexto para exposições, harmonizações de época, degustações e reconstituições históricas em data a anunciar. A autarquia irá também apostar na realização de mercados locais vínicos e eventos relacionados com o tema, como a eleição da “Rainha das Vindimas”, a Caminhada da Vinha e do Vinho (ambos em setembro) ou a Reconstituição Histórica de Vindima de época – anos 60, 70 e 80 (em outubro).