1.200 figurantes e 25 freguesias no Desfile e Julgamento do Galo no Carnaval da Guarda

O evento “GuardaFolia” começa dia 21 com o desfile infantil e termina dia 25 com o “Enterro do Entrudo” em Famalicão da Serra. O programa de animação carnavalesca da cidade mais alta foi apresentado pelo município, que organiza, esta segunda-feira e envolve a participação de milhares de pessoas.

O ponto alto da iniciativa é o tradicional Desfile e Julgamento do Galo, no domingo Gordo, que mobiliza 25 freguesias, bem como 1.200 figurantes, e terminará na Praça Velha com a queima do galináceo. A animação do cortejo estará a cargo dos Bombos Ida e Volta; Tocandar; Fanfarra NemFáNemFum; Bombos do Paul, Projeto EZ, Bandalhada, Peña Calimotxo e Nice Groove.

O espetáculo final tem direção artística de Graeme Pulleyn, dramaturgia de Carlos Clara Gomes e interpretação de Emanuel Santos, Lisa Reis, Ricardo Augusto e Romulus Neagu. Já o galo será criado, construído e manipulado por Vítor Freitas.

Do programa destacam-se ainda as tabernas do Entrudo na Alameda de Santo André, espaço de animação e de gastronomia, a Fun Run (manhã de dia 23) e o espetáculo de humor “Casal da Treta” (dia 24), com Ana Bola e José Pedro Gomes, no TMG. Mas tudo começa dia 21 com o desfile infantil, que contará com a participação de 2.000 crianças dos jardins de infância e escolas do primeiro ciclo do ensino básico do concelho. Este ano, pela primeira vez, o cortejo terá início na Praça Velha. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.