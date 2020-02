Câmara da Guarda vai expandir Plataforma Logística

A Câmara da Guarda anunciou esta segunda-feira que vai iniciar este ano os procedimentos para ampliação da Plataforma Logística de Iniciativa Empresarial (PLIE).

O objetivo é disponibilizar mais 41 lotes de terreno, adiantou Carlos Chaves Monteiro (PSD), no final da reunião quinzenal do executivo. Segundo o autarca, atualmente haverá apenas cinco lotes disponíveis para acolhimento de novas empresas.

Segundo o presidente do município, a expansão daquela área empresarial, que integra a Rede Nacional de Plataformas Logísticas, terá «um custo elevado» e vai ser candidatada a fundos comunitários.

O assunto foi abordado na sessão de Câmara após os vereadores socialistas Cristina Correia e Manuel Simões terem elogiado, no período de antes da ordem do dia , o programa “Trabalhar no Interior” lançado pelo Governo.

Nesta tomada de posição, entregue aos jornalistas no final da sessão, refere, os eleitos da oposição perguntaram, entre outras coisas, a Carlos Chaves Monteiro «quantos postos de trabalho foram criados» no concelho desde que é presidente da autarquia.

Na resposta, o edil social-democrata afirmou que desde 2015 foram criados «600 postos de trabalho» e investidos «cerca de 100 milhões de euros». Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.