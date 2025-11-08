XIX edição da Festa da Castanha e da Jeropiga em Famalicão da Serra

Durante o fim-de-semana a freguesia de Famalicão da Serra, aposta numa mostra de artesanato e produtos locais, assim como nos concursos de “Melhor bolo de castanha” e “Melhor jeropiga”, com avaliação do enólogo Luís Ribeiro, e no tradicional magusto comunitário, no largo central da aldeia. Além disso está prevista a realização da “Oficina do Alambique e da Cesta e ainda uma caminhada pelos soutos com a Associação Scientia Nexus.

O programa contempla ainda a recolha da jeropiga de adega em adega em Famalicão da Serra, e uma sessão de cozinha com o chef Nelson Carvalho, do Soadro do Zêzere.

Este sábado a animação está a cargo do grupo Trelimkomartelo, do Rancho Folclórico da Guarda, grupo de Pauliteiras da Scuola Mirandesa, e Chulada da Ponte Velha.

No domingo, a música fica com o grupo percussão de Valhelhas, grupo de cantares Cantarinhas de Famalicão, as concertinas Foligaitos e a Trupe da Cana Rachada.

A Festa da Castanha e da Jeropiga integra os Festivais de Cultura Popular da Guarda, dinamizado pelo município. É Organizada pelo Centro Cultural de Famalicão da Serra em parceria com a Junta de Freguesia.