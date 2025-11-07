Teatro Nacional D. Maria II leva “O Auto das Anfitriãs” a Celorico da Beira esta noite

O Centro Cultural de Celorico da Beira recebe esta noite (21h30) a peça “O Auto das Anfitriãs”, uma de muitas derivações do “Auto chamado dos Enfatriões”, de Luís Vaz de Camões. Trata-se de uma produção do Teatro Nacional D. Maria II, com encenação de Inês Vaz e Pedro Batista e interpretação de Cire Ndiaye, Inês Vaz, João Grosso, José Neves e a participação especial de Tita Maravilha.

O espetáculo é apresentado no âmbito das comemorações dos 500 anos do nascimento de Camões e é apresentado como sendo «uma peça de doudos, cheia de confusões, que, atendendo à efeméride, surge em jeito de celebração, concerto e feira de enganos, procurando questionar alguns dos alicerces da atualidade e dançando ao som do zeitgeist do século XXI. Alvíssaras, alvíssaras!”, adianta a produção.

Das três peças que Luís Vaz de Camões escreveu, «esta foi a única que se inspirou num texto de teatro da época romana: o famoso “Anfitrião”, de Plauto. Trata-se, por isso, de uma peça a partir de uma peça a partir de um mito. Com influências, pilhagens, desvios e inspirações greco-latinas, como convinha à época do Renascimento”, é também referido. “O Auto das Anfitriãs” está integrado no Próxima Cena, uma iniciativa do Teatro Nacional D. Maria II e da Fundação “la Caixa”, em colaboração com o BPI.