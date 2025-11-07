Região

Encontrado sem vida proprietário a Panificadora Alvercense

7 Novembro, 2025
Escrito por Luís Martins
As autoridades encontraram esta tarde, sem vida, o proprietário da Panificadora Alvercense (Alverca da Beira,-Pinhel). Carlos Joaquim Gomes dos Santos, de 62 anos, estava desaparecido desde quinta-feira. O corpo foi descoberto junto à discoteca Impakto, perto da Guarda, nas imediações da EN 221, que liga a Guarda a Pinhel.

O empresário tinha saído de casa, ontem, ao volante de uma carrinha Mercedes Sprinter, com a qual fazia a venda de pão e não regressou. As autoridades estão a investigar o caso.

 

