Jornadas de Bem-Estar Animal da Beira Interior em debate no TMG

A QOASMI – Associação Protetora de Animais da Guarda e A Casota – Associação Guardense de Proteção de Animais, em parceria com Miguel Pontes e Paula Tracana, organizam no sábado as Jornadas de Bem-Estar Animal da Beira Interior 2025.

A iniciativa decorre no Teatro Municipal da Guarda (TMG) e destina-se a profissionais da área veterinária, autarcas, técnicos municipais, forças de segurança, associações, estudantes e cidadãos interessados. Segundo os promotores, o principal objetivo é promover «o diálogo e a cooperação entre entidades públicas, privadas e da sociedade civil, com vista à construção de estratégias conjuntas para o bem-estar animal na região da Beira Interior». As jornadas incluem sessões temáticas sobre captura, esterilização e devolução (CED), comportamento e vínculo humano-animal, aplicação da legislação, medicina de abrigo e gestão técnica. Haverá também palestras e mesas redondas com especialistas, momentos de debate e de “networking”. Os interessados em participar devem inscrever-se através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7csqZAEh93_b1qK-tdHAwtLaKIrvZ4QIRQzOjMDekC44Yrg/viewform?usp=header .