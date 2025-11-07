Proprietário da Panificadora Alvercense desaparecido desde quinta-feira

Carlos Joaquim Gomes dos Santos, de 62 anos, natural de Alverca da Beira (Pinhel), está desaparecido desde quinta-feira. O proprietário da Panificadora Alvercense, naquela localidade, saiu de casa ao volante de uma carrinha Mercedes Sprinter, com a matrícula, matrícula 83-VX-01, com a qual efetuava a venda de pão e não voltou a ser visto, nem regressou a casa, como habitualmente.

Vestia calças de ganga e uma “sweat” de capuz cinzento claro. A família pede a quem o tenha visto, ou estado em contacto com Carlos Gomes dos Santos, que entre em contato através do número 969 826 555 ou contacte as autoridades.