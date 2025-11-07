Pintura e clube de leitura na Biblioteca Central da UBI

A Biblioteca Central da Universidade da Beira Interior (UBI) recebe este mês a exposição de pintura da artista covilhanense Rosalina Cruz.

Com um percurso marcado pela dedicação à pintura a óleo, aguarela e acrílico, a pintora apresenta obras onde «o realismo e o impressionismo se encontram, explorando a relação entre o humano e a natureza». A entrada é livre. Já a próxima sessão do Clube de Leitura da UBI, agendada para dia 27, e terá como livros em debate “Noites Brancas”, de Fiódor Dostoiévski, e “A Metamorfose” de Franz Kafka. As duas obras, apesar de diferentes, convergem em temas centrais como a solidão, a fragilidade da identidade e a reação humana à exclusão. A sessão é aberta a toda a comunidade académica e população em geral.