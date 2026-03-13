União de Freguesias de Covilhã e Canhoso ouve queixas e sugestões nos bairros

A União de Freguesias de Covilhã e Canhoso iniciou na semana passada, no Bairro da Biquinha, o projeto “A Freguesia no seu bairro” para envolver a população «na construção de uma união de freguesias mais coesa, inclusiva e preparada para responder aos desafios do presente e do futuro».

O projeto surgiu para promover «uma relação mais direta, participativa e transparente entre o executivo e os cidadãos», justifica a autarquia, que, com esta iniciativa, espera «ouvir algumas queixas e reclamações, mas também sugestões sobre intervenções que possam ser realizadas nos bairros», afirmou Francisco Mota. O presidente da Junta assegurou que «o que for imediato e exequível, a Junta resolverá ou fará», já se a situação for mais complexa será comunicada à Câmara Municipal. A iniciativa prossegue no dia 18 (21 horas) no Bairro Municipal, para uma reunião com a comunidade no Grupo Educação e Recreio Campos Melo.