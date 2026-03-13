Abertas candidaturas ao Prémio Literário Padre José Júlio Esteves Pinheiro

A Fundação Família Luzia Esteves Pinheiro, em parceria com a Biblioteca Municipal Maria Natércia Ruivo de Almeida, vai abrir a fase de candidaturas à terceira edição do Prémio Literário Padre José Júlio Esteves Pinheiro.

Sob o tema “Caminhos”, o concurso convida autores a refletirem sobre percursos, escolhas, travessias e encontros que moldam identidades e constroem histórias. Criado para homenagear a memória, o legado cultural e o contributo intelectual do padre José Júlio Esteves Pinheiro, o galardão promove a criação literária contemporânea em língua portuguesa e em língua francesa, valorizando também a diáspora da aldeia natal do homenageado, Malhada Sorda (Almeida). As candidaturas decorrem entre 15 de março e 15 de abril, de acordo com o regulamento disponível em https://www.fflep.org/premio-literario-padre-jose-julio…/