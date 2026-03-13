Penamacor investe mais de dois milhões de euros em habitação

A Câmara de Penamacor tem a decorrer vários projetos de construção e requalificação de habitações, num valor que ultrapassa os dois milhões de euros.

Segundo José Miguel Oliveira, «há vários postos de trabalho por preencher no concelho, quer nas instituições particulares de solidariedade social (IPSS), quer na hotelaria e até em alguma indústria, pelo que é urgente haver uma maior oferta em termos de habitação, para ajudar a fixar mais pessoas também no território». No terreno está já a primeira empreitada de construção de um bloco habitacional na vila de Penamacor, mais concretamente, seis moradias geminadas, na zona de Água Férrea, uma zona habitacional e que também tem edifícios públicos. «Queremos também dar um novo uso a um terreno que se encontra na zona urbana do município, dotando o mesmo de espaços verdes na respetiva área de cedência», referiu o autarca à agência Lusa.

Esta empreitada tem um custo superior a 898 mil euros, financiados pelo programa Portugal 2030. Uma obra semelhante, de moradias geminadas, está a nascer na Rua do Colégio, também na sede do concelho, resultando de um investimento da ordem dos 741 mil euros.

Em termos de requalificação, já estão em obra três edifícios no Cimo de Vila, num valor de cerca de 367 mil euros. «Com esta operação, o município pretende dinamizar a zona histórica de Penamacor, dotando-a com três fogos de habitação para arrendamento», sublinha o autarca. Na mesma zona, está em fase de concurso público a empreitada de construção de instalações sanitárias públicas. Todos os valores das obras são acrescidos de IVA, o que faz com que o investimento supere os dois milhões de euros. «Para já, estamos a construir 10 fogos novos, para depois colocar no mercado do arrendamento, e a reabilitar três outros edifícios, porque também queremos dar outra dinâmica ao casco histórico de Penamacor», sublinha José Miguel Oliveira.