Belmonte avança com auditoria externa às contas

A Câmara de Belmonte vai avançar com uma auditoria externa de caráter forense às contas da autarquia, seguindo recomendação, aprovada por unanimidade na última Assembleia municipal, anunciou o presidente António Luís Beites.

A auditoria só agora é possível devido à regularização das contas, com quatro acordos de pagamento de dívidas já celebrados e outros em negociação. Em novembro, o passivo da Câmara de Belomonte rondava os 14 milhões de euros, incluindo já os 1,2 milhões do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) para habitação acessível e 800 mil euros de rendas adiantadas pelas Águas do Vale do Tejo.