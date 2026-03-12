Três Tristes Tigres no Teatro Cine de Gouveia

Os Três Tristes Tigres atuam no Teatro Cine de Gouveia, no sábado (21h30), para apresentar o seu quinto álbum de originais intitulado “Arca”.

Formada em meados dos anos 90, a banda junta Ana Deus e Alexandre Soares, com a colaboração de Regina Guimarães nas letras. Em 2020, “Mínima Luz” trouxe os Três Tristes Tigres de volta de um silêncio que, para muitos, parecia tê-los condenado à história do final do século passado com discos como “Partes Insensíveis” (1993), “Guia Espiritual” (1996) ou “Comum” (1998). Em 2025 lançaram “Arca, «uma esperançosa sugestão que talvez os Tigres tenham encontrado aquilo que tanto desejávamos: uma presença regular das suas canções ao redor das nossas vidas», adianta a produção.