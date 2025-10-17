Transumância da Serra da Estrela está oficialmente no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial

A Comunidade Intermunicipal Região das Beiras e Serra da Estrela (CIMRBSE) recebeu esta sexta-feira, em Lisboa, a placa comemorativa da inscrição da Transumância da Serra da Estrela no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial (INPCI).
A cerimónia realizou-se na sede do instituto público Património Cultural, no Palácio Nacional da Ajuda, para assinalar o Dia Internacional do Património Cultural Imaterial. A insígnia foi recebida por António Miraldes, secretário-executivo da CIMRBSE.
«Hoje valorizamos a Transumância como um reconhecimento ao trabalho, saberes e memória das comunidades pastoris do nosso território. Este reconhecimento é fruto do trabalho desenvolvido em parceria com as Terras da Transumância: Fundão, Gouveia, Seia e Castro Daire — concelhos que mantêm viva a tradição da subida e descida dos rebanhos às pastagens», lembrou a Comunidade Intermunicipal, que liderou a candidatura.
