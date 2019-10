Trancoso: Feira da Castanha promove economia local do concelho

«Não vai faltar nada» na VIIª edição da Feira da Castanha e Sabores de Outono, que começa esta sexta-feira, em Trancoso. A afirmação é do presidente do município, Amílcar Salvador, que destaca a diversidade de atividades incluídas no evento «que já é uma referência» no concelho e na região.

O certame abre portas às 10 horas, mas só é inaugurado às 17h30, quando estarão presentes as entidades oficiais. O programa deste ano estende-se por cinco dias, de 1 a 3 de novembro e depois de 9 a 10. Na longa lista de atividades previstas incluem-se magustos, bailes populares, “showcookings”, conferências, caminhadas, espetáculos musicais e workshops que se mantêm fiéis à temática da castanha. Esta é uma indústria que representa «5 a 6 milhões de euros» na economia local, sendo o concelho de Trancoso responsável pela produção de «pelo menos três mil toneladas» deste fruto, afirma Amílcar Salvador. Este ano participam 70 expositores no Pavilhão Multiusos, a que se juntam cinco stands dedicados a maquinaria agrícola da apanha da castanha.

No cartaz musical destaque para as atuações de Ruizinho de Penacova (sábado, 22h30) e de Toy (dia 9), dois espetáculos com entrada livre. Nove de novembro será também o dia do concurso dedicado à doçaria de castanha, que pretende envolver a população local. Em paralelo à feira vai decorrer a mostra gastronómica “Paladares de Outono”, uma competição de menus baseados na castanha que conta já com a inscrição de 12 restaurantes do concelho. A Feira da Castanha é organizada pelo município de Trancoso e tem como objetivo promover o consumo do fruto «que tem um impacto muito grande na economia do concelho», segundo Amílcar Salvador.