Entre sexta-feira e domingo, Alfaiates recebe a sexta edição da Feira dos Santos, que inclui um mercado da terra, com exposição e venda de produtos e de artesanato local. Há também tasquinhas, um festival do caldo, um magusto, uma prova de jeropiga, animação musical e jogos tradicionais. A atividade é organizada pela Associação de Freguesias da Raia Sabugalense, com o apoio da Câmara do Sabugal.