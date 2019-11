Um trator despistou-se hoje nas proximidades de Vide, Seia, tendo provocado a morte do condutor. De acordo com a Proteção Civil, o óbito foi confirmado no local do acidente, que ocorreu às 16h44.

A ocorrência mobilizou 16 operacionais e seis ambulâncias, tendo chegado a ser acionados meios aéreos. São ainda desconhecidas as causas do acidente.