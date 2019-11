Seia acolhe Encontro de Cuidados Paliativos

O luto, a futilidade terapêutica, a importância do trabalho de equipa e os cuidados paliativos na demência são alguns dos temas em debate no IIIº Encontro de Cuidados Paliativos da Serra da Estrela, que decorrem esta quinta e sexta-feira na Casa da Cultura de Seia.

A organização é da equipa de Cuidados Paliativos do Hospital Nossa Senhora da Assunção, de Seia, que faz parte da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda. «Na linha dos dois eventos realizados anteriormente, pretende-se que este seja mais um momento de reflexão e atualização de conceitos numa área em constante evolução», adiantam os promotores em comunicado. O programa inclui workshops e palestras com especialistas de várias unidades e entidades do país, caso de Edna Gonçalves, presidente da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos; Isabel Galriça Neto, diretora da Unidade de Cuidados Continuados e Paliativos do Hospital da Luz; ou de António Barbosa, diretor do Centro de Bioética da Faculdade de Medicina de Lisboa.