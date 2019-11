“Diálogo de Sombras” na Covilhã

«Um encontro hipotético entre dois dos maiores dramaturgos do teatro espanhol, Valle-Inclán e García Lorca». Este é o mote de “Diálogo de Sombras”, que está em cena esta quinta-feira (21h30) no auditório do Teatro das Beiras, na Covilhã.

A peça, produzida pela companhia Tranvía Teatro, de Saragoça (Espanha), propõe uma «reflexão sobre as luzes e sombras da época em que viveram e morreram» os dois dramaturgos espanhóis, relatando «uma jornada tragicómica sobre alguns episódios de suas vidas e obras» após a sua morte, em 1936. O texto é de Rafael Campos e a encenação de Cristina Yáñez. Interpretam Daniel Martos, Javier Anós e Ana Cózar.