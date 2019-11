Secretaria de Estado da Valorização do Interior muda-se para Bragança

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, anunciou esta sexta-feira que, a partir de segunda-feira, parte da Secretaria de Estado da Valorização do Interior passa a funcionar em Bragança, de onde é natural a nova secretária de Estado, Isabel Ferreira.

A cidade transmontana passará a ser a base de trabalho da governante e de mais três técnicos, enquanto a restante equipa fica no Terreiro do Paço, em Lisboa. A mudança – a Secretaria de Estado da Valorização do Interior estava sediada em Castelo Branco – foi revelada por Ana Abrunhosa durante uma visita a Bragança que serviu para acertar com a Câmara e o Instituto Politécnico a solução para a instalação deste organismo governativo, que ficará no Brigantia Ecopark.

Para a ministra, este «é um sinal» de que o Governo pretende, «em termos de valorização do Interior, associar o conhecimento, as instituições do conhecimento, mas também as autarquias e outras instituições que são fundamentais para o desenvolvimento do Interior».