BTT: Maratona “Pinhel Cidade do Vinho 2020” no domingo

Uma das mais antigas maratonas de BTT da região decorre este domingo. A agora denominada “Pinhel Cidade do Vinho 2020” vai percorrer os trilhos do vale do rio Côa, da Ribeira das Cabras e Ribeira da Pêga.

A prova integra o certame “Beira Interior – Vinhos & Sabores”, que decorre no fim de semana, e contempla três distâncias com diferentes níveis de dificuldade: maratona (65 quilómetros), meia-maratona (40 quilómetros) e mini-maratona (20 quilómetros). A partida está agendada para as 9 horas na Rua da República. No final será servido um almoço no Centro Logístico, onde decorre o “Beira Interior – Vinhos & Sabores”.