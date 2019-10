Sabugal: Fotografia de natureza em destaque no “Naturcôa”

A Câmara do Sabugal vai organizar, a 2 e 3 de novembro, um evento dedicado à fotografia de natureza para promover o património natural e cultural do concelho.

O “Naturcôa” inclui conferências, “workshops”, exposições e um passeio fotográfico. Segundo a autarquia, são esperados «mais de 100 participantes», estando ainda a decorrer as inscrições. Serão oradores, entre outros, Rui Gaiola (fotógrafo), Ricardo Guerreiro (fotógrafo e realizador de documentários de natureza) e Luis Quinta (fotógrafo e realizador de história natural). De acordo com a organização, o evento reflete «uma consciência ecológica e de ligação à natureza exemplar para os participantes e oradores», pelo que, entre outras iniciativas, durante a sua realização, haverá água gratuita nas conferências, o uso de papel será reduzido ao indispensável e o pagamento do valor das entradas nas conferências será convertido na aquisição de carvalhos negrais – Quercus pyrenaica – para serem plantados no município raiano.