Nova base da Proteção Civil inaugurada em Unhais da Serra (Covilhã)

A vila de Unhais da Serra, no concelho da Covilhã, tem agora uma base da Força Especial de Proteção Civil.

O espaço, inaugurado esta manhã, servia anteriormente de balneários anexos a um campo gimnodesportivo, cujas instalações se encontravam em estado de degradação. O imóvel foi alvo de obras de requalificação (possibilitadas pela autarquia covilhanense), de forma a permitir agora a permanência de 10 elementos do grupo de montanha no local.

Presente na cerimónia, o comandante operacional distrital da Proteção Civil de Castelo Branco, Francisco Peraboa, explica que o novo espaço «vai criar condições para projectar a Força Especial de Proteção Civil na zona norte do território do distrito», além de permitir «que ela possa aqui estar instalada o ano inteiro». Segundo este responsável a escolha da localização esteve sobretudo relacionada com «a disponibilidade das instalações» e a «proximidade ao maciço central da Serra da Estrela».

Vítor Pereira, autarca da Covilhã, salientou que a presença da Proteção Civil nesta localização «será decisiva» para a segurança do maciço central e congratulou-se com a maior abrangência desta força no distrito de Castelo Branco, obtida com a nova base.

