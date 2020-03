Proteção Civil distrital recomenda fecho de fronteiras em Bragança

A Comissão Distrital de Proteção Civil de Bragança decidiu este sábado recomendar ao Governo o encerramento e controlo das fronteiras do distrito para controlo e contenção da pandemia Covid-19.

A maior parte deste distrito transmontano faz fronteira com Espanha e regista um movimento considerável em ambos os sentidos, nomeadamente de turistas que ao fim de semana visitam o lado português e portugueses que vão a Espanha fazer compras e abastecer o depósito de combustível. A Comissão Distrital de Proteção Civil dá conta, em comunicado, que reuniu hoje extraordinariamente para fazer um ponto da situação e concluiu que, depois das medidas adotadas pelas diferentes entidades regionais, como o cancelamento de eventos e encerramento de equipamentos, «não se verificam, neste momento, condições que conduzam à necessidade de acionamento do Plano Distrital de Emergência e Proteção Civil de Bragança».

No entanto, aquele organismo decidiu, «por unanimidade, recomendar ao Governo o encerramento e controlo das fronteiras do distrito de Bragança» e que «considere a possibilidade de condicionar o atendimento ao público, com a exceção de casos de extrema urgência, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), pela sua exponencial exposição no atendimento de utentes de várias nacionalidades e de vários pontos do país».