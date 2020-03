Sabugal encerra equipamentos municipais e suspende atividades a partir de hoje

A autarquia da Sabugal informa, através de comunicado que face às «recomendações emanadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS), as deliberações do Conselho Intermunicipal da CIMBSE – Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela» e no seguimento da ativação do Plano de Contingência Municipal determina o «encerramento público» do «Pavilhão e Piscinas Municipais», «Estádios Municipais», «Auditório Municipal», «Museus (Museu Municipal do Sabugal, Museu Vivo de Vilar Maior e Casa da Memória Judaica da Raia Sabugalense)», «Centro Cívico Nascente do Côa», «Centro de Cultura, Juventude e Lazer do Soito», «Biblioteca Municipal» e «Postos de Turismo (Sabugal e Sortelha)».

Na nota é ainda anunciado o «cancelamento/adiamento de todas as atividades promovidas pelo Município, nomeadamente na Biblioteca, Auditório e Pavilhão/Piscinas Municipais, tais como: atividades letivas da Universidade Sénior, projeto ‘+ATIVO’, iniciativa ‘Há teatro no nosso lar’, VI Jornadas da Rede das CETS de Espanha e Portugal, espetáculos diversos, entre outras».

Fica ainda suspensa a atividade do autocarro municipal e do Balcão Único Móvel. Mercados e feiras no concelho ficam cancelados, assim como a conceção de licenças a atividades promovidas por outras entidades externas ao Município. Também fica suspensa a cedência de espaços, equipamentos e viaturas municipais.

As medidas «vigorarão por tempo indeterminado, tendo em conta a evolução da situação e as diretivas das entidades competentes, podendo ser adotadas novas medidas sempre que tal se manifeste necessário».

A autarquia apela ainda ao recurso ao Balcão Único «apenas em situações urgentes e inadiáveis», devendo ser priveligiado o contacto telefónico (271 751 040) ou o e-mail geral@cm-sabugal.pt.