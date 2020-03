«Antecipamos que as próximas semanas sejam muito duras», alerta ministra da Saúde

A ministra da Saúde declarou este sábado que Portugal está a entrar na «fase de crescimento exponencial da epidemia», mas realçou que as medidas adotadas pelo Governo podem mitigar surto de Covid-19.

«O que estamos a fazer é começar a fazer cenários em dados reais, do nosso país. Temos sempre uma diferença entre o aparecimento de sintomas, o caso confirmado e a nossa possibilidade de recolher informação. Sabemos que estamos numa curva ascendente, não sabemos quando vai descer mas depende do comportamento de cada um de nós», afirmou Marta Temido na conferência de imprensa sobre o ponto da situação da evolução da pandemia em Portugal.

A ministra alertou, no entanto, que «antecipamos que as próximas semanas sejam duras». A governante adiantou que, a partir de agora, os doentes pouco graves vão ficar em casa e que todos os hospitais passam a receber infetados, não apenas os de referência. Assim, «nos próximos dias, a entrada pela linha SNS24 e o contacto com o estabelecimento de saúde passa a ter um encaminhamento ou para casa, se os sintomas forem pouco graves, ou para hospitais, se forem mais graves», revelou.

Marta Temido anunciou também que o atendimento nos hospitais vai ser alterado: os casos (que não são de Covid-19) menos urgentes serão adiados. «Precisamos que as estruturas concentrem as respostas no atendimento à Covid-19. Vamos ter de garantir um esforço durante algum tempo», disse a ministra da Saúde. O Governo está igualmente a recolher informação sobre os ventiladores disponíveis nos hospitais e pediu aos privados que recolhessem toda a sua capacidade possível. Também os profissionais de saúde com formação em cuidados intensivos poderão ser mobilizados para a luta contra o surto, revelou a ministra.