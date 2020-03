Bares fecham às 21 horas com «efeitos imediatos»

A medida tem efeitos imediatos e vai vigorar até 9 de abril.

Num despacho governamental assinado pelos ministros de Estado, Economia e Transição Digital, Administração Interna e Saúde, justifica-se a medida com “o aumento de casos de infeção em Portugal, com o alargamento progressivo da sua expressão geográfica”, com “a necessidade de conter as possíveis linhas de contágio para controlar a situação epidemiológica em Portugal” e com “a declaração da situação de alerta em todo o território nacional”.