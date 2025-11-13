Projeto Queijeiras no Top 5 do Prémio Nacional de Turismo 2025

O projeto Queijeiras está no Top 5 do Prémio Nacional de Turismo 2025, na Categoria de Turismo Comunitário. A iniciativa da Associação Aldeias de Montanha afirma que o projeto é um «exemplo prático e inovador de como o turismo pode atuar como instrumento de desenvolvimento territorial, coesão social e valorização económica, atuando de forma integrada, combinando preservação cultural, homenagem e capacitação das Queijeiras e criação de novos atrativos turísticos».

O foco é sempre do projeto Queijeiras é, desde o começo, homenagear estas Mulheres «inspiradoras, perpetuando a sua história na cultura e identidade da região». Os vencedores serão conhecidos na cerimónia de entrega de prémios, dia 25 de novembro.