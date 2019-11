Portagens: Ministro anuncia reduções nas ex-SCUT para os residentes

Novo Governo e nova promessa de reduções das portagens nas antigas autoestradas SCUT, como a A23 e A25.

O compromisso foi deixado pelo ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, no Parlamento no passado dia 30, no âmbito do debate do programa do Executivo de António Costa em resposta ao deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. «Nesta legislatura dar-se-á uma atenção especial aos residentes utilizadores dessas infraestruturas», anunciou o governante, lembrando que na anterior foram beneficiadas as empresas com reduções de portagens. A possibilidade foi revelada na véspera de se saber que os preços das portagens vão manter-se no próximo ano, de acordo com os dados da inflação de outubro, sem habitação, que servem de referência para a definição das novas taxas.

Este será o primeiro ano de manutenção dos preços após três subidas consecutivas. Em outubro, segundo a estimativa rápida divulgada esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a variação homóloga do índice de preços no consumidor, excluindo os preços da habitação, fixou-se nos -0,10 por cento. Apesar de a taxa ser negativa, é assumido um valor zero.

As concessionárias das autoestradas têm até 15 de novembro para apresentar as propostas de atualização das portagens ao Governo. O valor do INE ainda terá de ser confirmado com a publicação dos dados definitivos, marcada para o próximo dia 13.