Pinhel inicia no sábado ciclo de tradições da Quaresma

Pinhel inicia no sábado o ciclo de tradições típicas da quadra da Quaresma e da Páscoa com o “Cantar do Terço” na localidade de Lameiras. A “Quadragésima” decorre até 13 de abril e é promovida pela autarquia para «reavivar e divulgar» as manifestações de fé nesta quadra em diversas aldeias do concelho.

A programação terá como ponto alto a representação da Via-Sacra, a 10 de abril, nas ruas e centro histórico de Pinhel, que terá como mote a passagem do Evangelho segundo São Lucas “Filhas de Jerusalém, não choreis por mim”. A atividade é novamente organizada pela paróquia local e pelo município, com a participação de habitantes do concelho a título individual e coletivo.

A “Quadragésima” inclui ainda, entre outras tradições, a “Amentação das Almas” (dia 21 em Souropires; dia 27 em Ervedosa; e dia 28 no Azêvo) e as “Alvíssaras” (11 de abril no Lamegal). Nos dias 4, 5 e 6 de abril a aldeia de Atalaia recebe a “Função em Honra do Senhor dos Passos” e a Procissão do Senhor dos Passos (5 de abril).

O ciclo contempla também uma Ceia Pascal Judaica, no dia 3 de abril, no salão de provas da Adega Cooperativa de Pinhel, e terminará no dia 13 desse mês com a Visita Pascal em Alverca da Beira.