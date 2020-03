Workshops Internacionais de Turismo Religioso no fim de semana

Os VIII Workshops Internacionais de Turismo Religioso iniciam-se esta quinta-feira, em Fátima, e chegam à Guarda na sexta, sábado e domingo, com sessões agendadas no TMG.

O evento inclui conferências, “pos tours” e bolsa de contactos. Há também visitas às judiarias de Trancoso e Guarda, ao Museu Fronteira da Paz de Vilar Formoso, ao Museu Judaico e à sinagoga de Belmonte. Participam «40 “hosted buyers”, oriundos de 16 países», adianta a autarquia.

Estes workshops são organizados pela Associação Empresarial Ourém – Fátima com o apoio das Câmara da Guarda e Ourém, do Turismo do Centro e do Turismo de Portugal.