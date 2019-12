Patrulha da GNR recolheu coruja ferida no Tortosendo

O Núcleo de Proteção Ambiental da GNR da Covilhã recuperou no domingo uma coruja-do-mato naquele concelho.

Segundo o Comando Territorial de Castelo Branco, no decurso de uma ação de patrulhamento preventivo no âmbito da operação “Campo Seguro”, «os militares foram alertados por um popular que o animal se encontrava a deambular na estrada nacional EN230, junto ao Tortosendo. A ave encontrava-se bastante debilitada e incapacitada de voar com ferimentos na asa direita, possivelmente causados pelo embate num obstáculo».

A coruja foi recolhida e entregue no Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CERAS) em Castelo Branco, para monitorização do seu estado de saúde, recuperação e posterior libertação no seu habitat natural.