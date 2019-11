Neve, gelo e vento forte encerram estradas na Serra da Estrela

A neve que caiu durante a noite na Serra da Estrela, a formação de gelo e o vento forte obrigaram ao corte da estrada que atravessa o maciço central.

Segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Castelo Branco, às 10 horas estavam encerrados os troços Piornos/Torre, Torre/ Lagoa Comprida, Lagoa Comprida/Loriga e Lagoa Comprida/Sabugueiro, não havendo previsão para a sua reabertura.

Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê descida acentuada de temperatura, queda de neve nas regiões Norte e Centro, acima de 1.000 a 1.200 metros, descendo temporariamente a cota para 800/1.000 metros. Está ainda previsto vento forte no litoral oeste e nas terras altas, com rajadas até 95 quilómetros por hora, podendo atingir 110 quilómetros por hora nos pontos mais altos da Serra da Estrela.