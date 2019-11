A Câmara de Celorico da Beira tem a decorrer até dia 22 a fase de submissão de requerimentos à atribuição de seis bolsas de estudo a estudantes do ensino superior para este ano letivo.

Segundo o regulamento municipal, estes apoios destinam-se a estudantes do concelho que estejam matriculados e inscritos em estabelecimentos e cursos de ensino superior público. A bolsa é requerida para um ano letivo junto do Gabinete de Ação Social do município.