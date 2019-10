Municípios reveem Planos Municipais de Emergência

Onze autarquias da Beira Interior têm em curso a revisão dos seus Planos Municipais de Emergência e Proteção Civil, uma tarefa coordenada pela Associação de Municípios da Cova da Beira.

Segundo a AMCB, sediada em Belmonte, esta atualização permite dar cumprimento às normas legais estabelecidas e contribuirá para «aumentar a performance intermunicipal, descentralizando e fortalecendo a eficiência, a gestão e a transparência». Os municípios envolvidos são Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Fundão, Manteigas, Mêda, Penamacor, Pinhel, Sabugal e Seia. Entre os objetivos desta agregação está o aumento de proteção à população, facilitar a avaliação da recorrência, exposição e dano potencial, com base nos resultados da produção da cartografia de risco, e adaptar as opções de ocupação e gestão do território e ainda auxiliar na resposta por parte das autoridades locais competentes.