You Can’t Win Charlie Brown atuam no Fundão

O ciclo “Sons à Sexta” regressa esta sexta-feira (22h30) com um concerto dos You Can’t Win, Charlie Brown na Moagem, no Fundão.

A banda de Lisboa está a comemorar dez anos de carreira, iniciada com a inclusão do tema “Sad Song” na coletânea “Novos Talentos FNAC” de 2009. Um ano depois surgiu o EP, homónimo, feito quando o grupo ainda era um quarteto. Só mais tarde é que Tomás Sousa e João Gil se juntaram a Afonso Cabral, Salvador Menezes, Luís Costa e David Santos, e a oportunidade de gravar e editar com a chancela independente Pataca Discos. Ligado por laços criativos, familiares (três dos elementos são primos) e de amizade, o sexteto editou “Chromatic”, o primeiro álbum, em 2011, e depois vieram “Diffraction/ Refraction” (2014) e “Marrow” (2016). Pelo meio ainda fizeram uma versão ao vivo do álbum “The Velvet Underground & Nico”, dos The Velvet Underground, em 2012 em Lisboa, e providenciaram, em 2015, a banda sonora para o filme “Maudite soit la guerre” (1914), de Alfred Machin.

Da formação inicial, saiu entretanto o guitarrista Luís Costa, tendo sido substituído ao vivo por Guilherme Canhão e, agora para os próximos concertos, por Pedro Branco (guitarrista de Tiago Bettencourt). Cada um dos músicos dos You Cant Win, Charlie Brown desdobra-se por outros projetos dentro e fora da música. Por exemplo, Afonso Cabral editou recentemente o primeiro álbum a solo, “Moradia”, e integra a formação de Bruno Pernadas, já Salvador Menezes estreou-se a solo em 2018 com “Novas ocupações”. David Santos é também conhecido como noiserv, Tomás Sousa integra Minta & The Brook Trout e João Gil faz parte dos Diabo na Cruz. O ciclo “Sons à Sexta” é uma parceria do município do Fundão com a rádio Antena 3 e apresenta as bandas mais tocadas e em destaque no atual panorama musical português.