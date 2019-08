Município pede apoio para prejuízos do fogo de Pêro Viseu

A Câmara do Fundão quer que o concelho seja abrangido por um mecanismo de apoio para reduzir os prejuízos provocados por um violento incêndio que afetou várias propriedades agrícolas das freguesias de Pêro Viseu e Capinha.

«Enviei uma carta ao ministro da Agricultura a pedir que se possam acionar, com a máxima urgência, os mecanismos existentes para reduzir as perdas neste contexto agrícola e rural e apoiar os produtores e às áreas agrícolas que foram danificadas», disse o presidente da autarquia. Paulo Fernandes lembrou que está em causa um fogo que, no dia 26 de julho, deflagrou na freguesia de Pêro Viseu e provocou «elevados prejuízos». Segundo o autarca, a área afetada inclui propriedades agrícolas e até de habitação e que o primeiro levantamento aponta para que tenham ardido entre 300 a 350 hectares. O fogo terá também causado «danos consideráveis» na rede viária, caminhos rurais, muros e sinalética e também em inúmeras propriedades agrícolas.

Na lista de prejuízos estão ainda diversas produções agrícolas que arderam, animais que morreram, alimentos para animais que se perderam e muitos equipamentos e alfaias que ficaram danificados. O incêndio teve início na freguesia de Pêro Viseu e chegou a ter três frentes ativas, tendo sido combatido durante várias horas por cerca de três centenas de operacionais e oito meios aéreos.