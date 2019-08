O Sp. Covilhã lidera isolado a II Liga após o Farense ter perdido 3-1, este domingo, na receçao ao FC Porto B.

No sábado, os serranos derrotaram o Vilafranquense no Santos Pinto por 1-0. O golo foi apontado por Zarabi aos 30′. O Covilhã é a única equipa que conta apenas vitórias nos jogos já realizados e no domingo viaja até Viseu para defrontar o Académico para a quarta jornada do campeonato.