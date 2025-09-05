Mulher de 42 anos detida no Fundão por alegado tráfico e consumo de estupefacientes

A GNR deteve em flagrante delito uma mulher de 42 anos, no concelho do Fundão, por alegado tráfico e consumo de estupefacientes.

Segundo o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR, a detenção foi realizada por militares do Posto Territorial de Fundão, no decurso de uma ação de prevenção e combate ao tráfico e consumo de estupefacientes.

Os militares procederam à fiscalização de um veículo que circulava na via pública e efetuaram uma revista pessoal de segurança à condutora do veículo, tendo encontrado na posse da detida produto estupefaciente, nomeadamente 300 selos de LSD e três comprimidos de ecstasy.

A mulher foi constituída arguida e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial do Fundão.