Exposições nos Turismos Municipais de Almeida, Castelo Mendo e Vilar Formoso patentes até ao final do mês

Os turismos municipais de Almeida, Castelo Mendo e Vilar Formoso estão a organizar exposições entre o período de 5 a 30 de setembro.

No Turismo Municipal de Almeida vai estar patente a “Pinceladas, formas e cores”, uma exposição coletiva na qual os artistas expõe as obras resultantes da atividade de pintura ao vivo integrada no Mercado Oitocentista no Cerco de Almeida. «O resultado é uma multiplicidade de expressões que abrange a pintura, onde cada obra revela uma abordagem única e pessoal», acrescenta a organização.

Já no Turismo Municipal de Castelo Mendo é Patrícia Martins, natural de Pinhel, que apresenta uma exposição de artesanato. Concluiu os estudos de Design de Interiores e equipamentos na ESART (Escola Superior de Artes Aplicadas) em Castelo Branco, começou a trabalhar na sua área de formação, e tem participado em diversos eventos nos concelhos de Pinhel, como a FTAE, a Feira Medieval, e outras iniciativas locais, partilhando o seu trabalho com a comunidade e amigos.

Por fim, o Turismo Municipal de Vilar Formoso vai acolher a exposição “Vela e Alma” de Mara Matos, com 16 anos de idade, a residir em Almeida. Há dois anos a jovem despertou o interesse pela criação de velas decorativas e bijuteria, deixando de ser apenas uma curiosidade passando a uma paixão pessoal. Com os trabalhos elaborados pretende inspirar outras crianças e jovens a valorizar o artesanato como forma de expressão e ligação à comunidade.