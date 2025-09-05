Esta noite é encenado “O Salto” no TMG

Esta noite a companhia A Turma apresenta no TMG a peça “O Salto”, um drama teatral inspirado em testemunhos reais sobre a emigração clandestina portuguesa nos anos 70. A peça centra-se num «grupo de jovens que, na tentativa de atravessar a fronteira em busca de melhores condições de vida, sofre um acidente de carro que os coloca numa situação-limite.

A história é escrita e encenada por Tiago Correia, o espetáculo explora as contradições da natureza humana face à opressão e miséria do regime ditatorial e à deserção da guerra colonial, abordando um período muitas vezes tabu da história portuguesa.

A encenação começa pelas 21h30 desta sexta-feira, no Grande Auditório do Teatro Municipal da Guarda. A entrada tem o custo de cinco euros.