João Almeida vence 13ª etapa da Vuelta 2025

João Almeida venceu esta tarde a 13ª etapa da Vuelta 2025. Fez história para o ciclismo nacional ao tornar-se o primeiro ciclista português a vencer na épica subida para o alto do Angliru.

O português da UAE Emirates tentou tudo para fazer descolar Jonas Vingegaard nos derradeiros quilómetros da derradeira subida. O dinamarquês seguiu sempre na roda de João Almeida, com os dois a chegarem aos metros finais lado a lado, onde Almeida foi mais rápido.

Ambos registaram, assim, o mesmo tempo, com João Almeida a recuperar quatro segundos a Vingegaard, fruto das bonificações. São agora 46 os segundos de vantagem que Vingegaard tem sobre João Almeida na classificação geral.

Esta foi a primeira vitória se sempre de João Almeida numa etapa da Volta a Espanha, sendo a sexta vitória em etapas de ciclistas da UAE nesta edição da Vuelta.

João Almeida tornou-se também no 13.º ciclista português da história a vencer uma etapa da Volta ao país vizinho.