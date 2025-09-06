Fim de semana de Feira Farta na Guarda

Neste primeiro fim de semana de setembro, a cidade da Guarda volta a mostrar na Feira Farta o que de melhor se produz no território do concelho.

Nesta nona edição, durante dois dias, mais de 400 produtores, vindos das 43 freguesias do concelho, expõem os produtos endógenos (dos hortícolas à fruta da época, do mel e ao azeite, dos bolos e doces típicos aos licores), são muitos os produtos que estão à venda durante os dois dias do certame, no largo do Mercado Municipal.

Quanto à animação, a Feira Farta aposta num programa local, com associações culturais e grupos do concelho a garantirem música e muita animação ao longo dos dois dias. Os concertos de Mickael Carreira, este sábado às 21 horas e Toy, amanhã às 18 horas, compõem o cartaz.

Como habitualmente, a zona da Gastronomia é assegurada pelas Associações e Bairros da Cidade …que oferecem na ementa, pratos típicos da região. (FOTOGALERIA)