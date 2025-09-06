Região

Concerto solidário em Trancoso para ajudar vítimas dos incêndios

6 Setembro, 2025
Comentar
1 min (tempo de leitura)
4
Escrito por Carlos Gomes

A Associação Cultural e Artística de Trancoso com o apoio do Município organiza este sábado um concerto solidário no pavilhão multiusos da localidade, destinado a angariar fundos para as famílias afetadas pelos incêndios do mês de agosto na região. As atividades programadas englobam uma corrida/caminhada solidária por Trancoso onde poderão ser apreciadas exposições de artistas plásticos, participar na palestra e no leilão solidário de arte local ou fazer compras nas barraquinhas. Vai ser sorteada ainda uma noite em alojamento local para quatro pessoas. A música começa pelas 18 horas com a presença de sete bandas: os Divagando, Metasonora, The Pages, Espalha Brazas, Det Saw Coyote; Bulha e Kormel.

 

Sobre o autor

Carlos Gomes

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Deixe comentário

Pocentro Pt2020 Fse Bom