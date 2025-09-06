Linha nacional para prevenção do suicídio entra em funcionamento na próxima semana com o número 1411

A nova linha nacional para a prevenção do suicídio vai entrar em funcionamento na próxima semana, e terá o número próprio 1411. O atendimento vai ser assegurado por psicólogos e enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiatria.

Esta linha foi criada no início de 2024, através de uma lei aprovada no parlamento, com o objetivo de prevenir o suicídio e comportamentos autolesivos, mas só agora foi regulamentada, através de uma portaria hoje publicada em Diário da República.

“Pretende-se assegurar a toda a população um serviço de apoio especializado, prestado por profissionais de saúde mental, que possam responder a qualquer solicitação relacionada com ideias e comportamentos suicidas, através de atendimento telefónico, que funcione, de forma gratuita, 24 horas por dia, 365 dias por ano», refere a portaria assinada pela secretária de Estado da Saúde, Ana Povo.

A linha de prevenção do suicídio vai operar, a partir de 10 de setembro, Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, de forma totalmente autónoma, com identidade e número próprios.

O atendimento será assegurado por profissionais com formação em saúde mental e suicidologia, como psicólogos clínicos e da saúde e enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiátrica, refere a regulamentação.