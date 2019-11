Molde da Virgem dos Pastores cedido ao Santuário de Fátima

O molde da escultura Virgem dos Pastores/ Senhora da Boa Estrela – uma imagem emblemática embutida na pedra da Serra da Estrela – rumou a Fátima.

No passado dia 30 de outubro o molde – que estava guardado na Escola Secundária Campos Melo (ESCM), na Covilhã – foi transportado para o santuário de Fátima, a pedido de Marco Duarte, diretor do museu ali instalado, com o intuito de o incluir numa exposição alusiva à figura religiosa de Nossa Senhora. Os desenhos e molde da escultura «foram realizados na escola da Covilhã, sob orientação do professor António Lopes, o primeiro professor de Desenho Ornamental» daquela instituição de ensino, segundo relata João Boléo, docente e representante do Grupo de Artes da ESCM.

O molde da escultura – originalmente concebida pelo Mestre António Duarte, na década de 1940 – esteve, de acordo com o docente, «muitos anos guardado no sótão da escola», tendo sido restaurado «no ano letivo de 1997/1998, sob a minha orientação», refere João Boléu. Desde a altura do restauro, feito «na então disciplina de área de Projeto», com alunos do 12º ano, que o molde da santa esteve guardado numa arrecadação da escola secundária covilhanense. O transporte da peça foi assegurado por uma empresa contratada pelo Santuário e foi efetuado um seguro válido por um ano. A figura estará exposta no museu do Santuário de Fátima, numa mostra que será inaugurada a 30 de novembro.