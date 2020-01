Mais de 50 mil pessoas foram ao evento “Sabugal Presépio”

Mais de 50 mil pessoas passaram pelo evento “Sabugal Presépio – O Maior Presépio Natural”, que decorreu entre 6 de dezembro e o último domingo no Largo da Fonte, no centro da cidade raiana.

O número foi avançado pela autarquia, que promoveu a iniciativa que aposta na recriação do presépio de Belém, considerado o maior presépio natural do país, a uma escala em que os visitantes se sentem parte integrante do mesmo. Esta atração ocupou cerca de 1.100 metros quadrados e foi montada pelos funcionários do município com recurso a materiais recolhidos nas florestas do concelho, como troncos de castanheiros, heras e musgos, entre outros. O Largo da Fonte foi também palco de um “Mercadinho de Natal” e acolheu uma pista de gelo ecológica, concertos, peças de teatro, animação infantil e sessões de “showcooking”, entre outras atividades. No ano anterior o evento tinha sido visitado por 40 mil pessoas, também de acordo com informação do município, que adianta, em comunicado, que a próxima edição vai ter «como berço o imponente castelo de cinco quinas».