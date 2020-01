Natação: Guardenses conquistam seis pódios em Elvas

O Clube de Natação da Guarda (CNG) obteve seis pódios no Torneio ANICentro, que teve lugar em Elvas no sábado passado.

A prova foi organizada pela Associação de Natação do Interior Centro e contou com a participação de 136 nadadores em representação de 16 clubes. A clube guardense competiu com sete atletas, orientados pelo treinador Filipe Vaz, que conquistaram quatro medalhas de prata por Francisco José Cipriano (100 metros bruços, infantis), Marco António Costa (100 metros mariposa e 200 metros estilos, absolutos), Diogo Antunes Gonçalves (100 metros mariposa, absolutos). O CNG conseguiu ainda duas medalhas de bronze por Marco António Costa (100 metros bruços, absolutos) e Diogo Antunes Gonçalves (200 metros estilos, absolutos).